Habur Çayı'nda bazı evler boşaltıldı

Aşırı yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte Hamur Çayı debisi yükseldi. Birçok köyde patika yollar su altında kalırken, çay kenarında bulunan bazı evler tehlikeye karşı boşaltıldı. Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Kato ve Feraşin bölgelerinden gelen Habur Çay'ının debisi yağışlar sonucu metrelerce yükseldi.

Dere yatağına yakın evler tedbir amaçlı boşaltılırken bazı köprüler yıkıldı, yollar su altında kaldı. Beytüşşebap Ayvalık köyü arasındaki yol yağmur suları nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapandı.