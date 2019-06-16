İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Habur Çayı'nda kaybolan çocuk drone ile arandı

Habur Çayı'nda kaybolan çocuk drone ile arandı
Habur Çayı'nda kaybolan çocuk drone ile arandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na düşen 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları drone desteği ile sürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşrası köyünde dün Habur Çayı'na düşen çocuğu kurtarmaya çalışan 20 yaşındaki Mustafa Ecer'in cansız bedeni Komato bölgesinde köyden 6 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Havanın kararması nedeni ile dün akşam durdurulan 11 yaşındaki Jehat Ecer'i arama çalışmaları, sabah saatlerinde tekrar başladı. Van'dan gelen dalgıç polisler her yeri didik didik ararken drone ile hava kontrolü gerçekleştirildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sürüyor. 

Öte yandan, çansız bedenine ulaşılan Mustafa Ecer'in otopsisi yapıldıktan sonra defnedildi.  

Serdar Gükçe

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.