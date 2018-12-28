HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA TC İLE VE ÖĞRENME | 2019 Diyanet Hac Kura Sonuçları Ekranı

Diyanet Hac kura sonuçları 2019 sorgulama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.... Hac kuralarının bu sene 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 15:00 itibari ile çekilmesi bekleniyor. Sonuçların belli olmasının ardından adaylar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesi üzerinden ve buradan kura sonuçlarına ulaşabilecekler....

2019 HAC KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz yıllarda Diyanet TV'den canlı olarak yayınlanan çekilişler bu yıl değişiklik yapılmaması halinde yine aynı kanalda olacak.

Açıklandığı andan itibaren HAC Kura Sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz...

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASINA ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KONAKLAMA TÜRLERİ

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine'deki bina ve

otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve

verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

1- Oda Tercihli Konaklama Türü

a. Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı, yatağı bulunan, asansör sayısı yeterli,

lobisi, müstakil yemekhane salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli oda

kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda,

b. Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i

Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda,

c. Mekke ve Medine'de binalarda her bir odada asgari 4 m² 'ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama

yaptırılacaktır.

d. Mekke'de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü

yapılacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu tarafından 4-15 zilhicce tarihleri

arasında verilememektedir.)

e. Yemekler; sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeğinin tabildot

şeklinde verilecektir.

f. Hac Süresi uçak programına göre ortalama 35-45 gün arası planlanmaktadır.

g. Medine'de konaklama süresi 4-6 gün arasında planlanmaktadır.

h. Hac kesin kayıt ücretleri Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak olan

protokol toplantısı sonrasında belirlenecektir.

i. Ancak vatandaşlarımızın hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride

yapabilmeleri için Oda Tercihli Konaklama Türünün fiyatı (odada kalınan kişi sayısına göre) takribi:

15.000-21.000 SAR olarak belirlenmiştir.

Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri

veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Organizasyonun;

otellerin Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Nebevi'ye olan takribi uzaklıklarına ve verilen hizmetlere göre

aşağıda belirtildiği şekilde 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir.

1. Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 500 metre mesafede,

Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve

sürenin uçak programına uygun olarak 13 - 18 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.

2. Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 1000 metre mesafede,

Medine'de ise Merkeziye'de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve

sürenin uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.

Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt

hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.

“Otel Konaklama Türü” otellerin Kabe'ye yakınlığı ve verilen hizmetler sebebiyle “Oda

Tercihli Konaklama Türü'”nden daha pahalıdır ve fiyat aralığı serbest bırakılmıştır.

II- KURA ÇEKİMİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

a) Hac kuraları, 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15:00'da çekilecek ve aynı gün internetten ilan

edilecektir.

b) 2019 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir.

c) Kesin Kayıtla ilgili detaylı bilgiler bilahare ilan edilecektir.

