Hac kuraları 15 Şubat'ta



Kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak hacı adayları, ön kayıtlarını 5 Ocak'ta yaptırmaya başladı. Bu yıl e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvuruları, yoğun talep üzerine 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Kuralarda katsayı sistemi

Hacı adaylarınca merak edilen kura sistemi ise katsayıya dayanıyor. Başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen hacı adayları arasından bu sene başvuran bir kere, geçen sene başvuran 4 kere, 3 sene önce başvuran 9 kere kura hakkını elde etmiş oluyor.

Öte yandan, Türkiye'nin hacı adayı belirleme yöntemi ise başka ülkelerin hac yöneticilerince de öğrenilmek isteniyor.

83 bin 430 hacı aday kutsal topraklara gidecek

Son 3 yılda korona virüs salgınından kaynaklı sıkıntıların yaşandığı hacca gidişler bu yıl sorunsuz gerçekleştirilecek. Toplamda 65 yaş üstü vatandaşlar dahil 83 bin 430 hacı adayı Türkiye'den kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

Ayrıca 2020 yılında çekilen kuralarda isimleri yer almasına rağmen salgından ve yaş kısıtlamasından kaynaklı hacca gidemeyenler, kuraya katılmadan hacca gidecek.

Kuralar, 15 Şubat'ta Diyanet İşleri Başkanlığınca çekilecek.

Huzeyfe Tarık Yaman



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