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Hac ön kayıtları başladı

Hac ön kayıtları başladı
Hac ön kayıtları başladı

2019 yılı hac ön kayıtları başladı.

Hac ön kayıtları başladı - Tıkla İzle

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde 2019 yılı hac kayıtları ile ilgili bilgi verildi. Buna göre, ilk hac kayıtları 8 ve 14 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Hacca gitmek isteyenler belirtilen tarihlerde 20 lira kayıt ücretini yatırdıktan sonra, elektronik ortamdan kayıt yaptıracak. Hacı adaylarının kuraya birlikte katılmak istediği kişi veya kişiler varsa mutlaka bunları da belirtmeleri gerekiyor. Tercihler, bağlayıcı olacağından daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmeyecek.

Bu yıl hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alacak. Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi.

Hac kuraları 28 Aralık cuma günü çekilecek.  

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