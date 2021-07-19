İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hacı adayları Arafat'ta vakfe yaptı

Hacı adayları Arafat'ta vakfe yaptı
Hacı adayları Arafat'ta vakfe yaptı

Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'ta vakfe yaptı.

Hacı adayları, hac ibadetini sıkı korona virüs önlemleri altında sürdürüyor. Arafat'ta öğle ve ikindi namazını birleştirerek kılan hacı adayları, Arafat vakfesine durarak dua etti. Hacı adayları, Arafat vakfesinin ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye geçecekler.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdel Fattah Mashat yaptığı açıklamada, hacı adaylarının sorunsuz bir şekilde Arafat'a intikallerinin sağlandığını belirtti. Mashat, ilk hacı grubunun güneşin batmasıyla birlikte Müzdelife'ye geçmeye başlayacağını söyledi.

Herhangi bir korona vakası görülmedi

Öte yandan Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar hacı adayları arasında herhangi bir korona virüsü vakası görülmediğini belirterek, izleme ve takip prosedürlerinin hac sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. 2019 yılında 2.5 milyon Müslüman hac organizasyonuna katılırken, bu sene korona virüs pandemisi nedeniyle hac ibadeti yalnızca Suudi Arabistan'da ikamet eden 60 bin kişiyle sınırlandırıldı.

Hamad Alnajjar
 

İLGİLİ HABER
Hacı Adayları Arafatta öğlen namazını kıldı Hacı Adayları Arafat’ta öğlen namazını kıldı
İLGİLİ HABER
Hacı adayları Minaya ulaşmaya başladı Hacı adayları Mina'ya ulaşmaya başladı
İLGİLİ HABER
Kabede Hacı adaylarının ilk tavafı başladı Kabe’de Hacı adaylarının ilk tavafı başladı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.