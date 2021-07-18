İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hacı adayları Mina'ya ulaşmaya başladı

Hacı adayları Mina'ya ulaşmaya başladı
Hacı adayları Mina'ya ulaşmaya başladı

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Mina'ya ulaşmaya başladı.

Hacı adayları Mina'ya ulaşmaya başladı - Tıkla İzle

Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan hacı adayları, Terviye gününü geçirmek için Mina'ya geldi. Kabe'ye gelen hacı adayları dün ve bugün ilk tavaflarını yaptıktan sonra Mekke'ye yaklaşık beş kilometre uzaklıktaki Mina'ya ulaşmaya başladı. Geceyi Mina'daki steril çadırlarda geçirecek hacı adayları, yarın Arafat vakfesini gerçekleştirecek.

2019'da 2.5 milyon Müslüman hac organizasyonuna katılırken, bu sene korona virüs pandemisi nedeniyle hac ibadeti yalnızca 60 bin kişiyle sınırlandırıldı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Kronik hastalığı bulunmayan, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olanlar ile son 5 sene içinde hac ibadeti gerçekleştirmemiş olanların başvuru yapabileceği bildirilmişti.

Hamad Alnajjar

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.