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Hacı adayları Müzdelife'ye geçti

Hacı adayları Müzdelife'ye geçti
Hacı adayları Müzdelife'ye geçti

Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki vakfe duasının ardından gün batımında Müzdelife'ye geçti.

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Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, hac ibadetini sıkı korona virüs önlemleri altında sürdürüyor. Hac ibadetinin en önemli durağı olan Arafat vakfesini tamamlayan hacı adayları, Müzdelife'ye doğru harekete geçti. Geceyi Müzdelife'de geçirecek olan hacı adayları, yarın da hac ibadetini sürdürecek.

Otomobil Sendikası Genel Sekreteri Abdul Rahman Al-Mayouf yaptığı açıklamada, akşam saat 10.00'da 60 bin hacının Müzdelife'ye naklinin tamamlandığını aktararak, hacıların Müzdelife'ye taşınması sürecinde tüm güvenlik gereksinimleriyle donatılmış bin 600'den fazla otobüsün kullanıldığını ifade etti.

Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hişam Saeed ise, hacıların her bölgenin kamplarında belirli bölgelere ve renklere göre nakledildiğini açıkladı. Saeed, hacıların belirlenen zaman çizelgesine göre gece yarısından sonra Müzdelife'den Mina'ya nakledileceğini belirtti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Al-Abdalali, hacıların sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir Covid-19 vakasının kaydedilmediğini duyurdu. Hacılar arasında can kaybı yaşanmadığını da belirten Abdalali, hac mevsimi sırasında alınan sağlık önlemlerinin iyi ve başarılı olduğunu kaydetti.

Mina ve Arafat arasında yer alan Müzdelife, hacıların hac sırasında geçtiği üçüncü kutsal mekandır.

Hamad Alnajjar
 

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