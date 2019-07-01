Hacı adaylarına kolay iletişim seçeneği

Hacı adaylarına kolay iletişim olanağı sağlanıyor. Turkcell 1GB BiP hediyesiyle, hac ibadetini yerine getirmek amacıyla Suudi Arabistan'a gideceklerin iletişim ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oluyor.

Sunulan hediye sayesinde hacı adayları Türkiye'deki yakınlarıyla BiP üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşıp konuşabilecek, hatta görüntülü olarak görüşüp kutsal topraklardan hasret giderebilecek. Yurt dışında bir ay geçerli, aylık tekrarlanan 1GB BiP hediyesiyle, 2 bin 500 dakikanın üzerinde konuşma ya da 150 dakika görüntülü olarak görüşme yapmakmümkün olacak.

Hac için özel ve alternatif paketler

1GB hediyenin yanı sıra hacı adaylarının kullanılabilecekleri paketler içerisinde değişik seçenekler de yer alıyor. Faturalı veya hazır karta sahip hacı adayları 90 gün geçerli ve içerisinde 150 dakika ve 50 SMS'ten oluşan paketi tarifesine ek olarak belli bir ücretten kullanabiliyor. Kullanım yaptıkça ödeme yapmak isteyen faturalı Turkcell kullanıcılarına ise Akıllı Dünya Tarifesi de sunuluyor. Bu tarifeyi tercih edecek hacı adayları dakika, SMS ve internet bulunan paketleri satın alarak ayrı ayrı kullanabiliyor.

Hacı adaylarının sadece BiP'te geçerli 1GB hediye datanın dışında diğer internet kullanımları için de paketler bulunuyor. Turkcell hazır kartlı müşterileri aylık 2GB internetin olduğu 100 dakika, 1000 SMS'lik Avantaj Yurt Dışı Paketi'ni tercih edebiliyor.