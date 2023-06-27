Hacı adaylarının Arafat'a intikalleri gece boyunca sürdü

Arafat'a giden bütün yollarda binlerce otobüs ile hacılar beyaz ihramların ile yolculuk yapıyor. Dünya Müslümanları 13,6 kilometrekarelik Arafat Ovası'nda kendi ülkelerine ayrılan yerlerde buluşuyorlar. 454 metre yüksekliğindeki Arafat Dağı'ndaki 454 metre yüksekliğindeki düzlükte her ülke kendi dua ve vakfe programını uyguluyor. Hac ibadetinin en önemli farzı Zilhicce ayının 9. günü olan Kurban Bayramı arefesinde bir an Arafat sınırlarında bulunmayı gerektiriyor.

Arefe günü öğle saatlerine kadar Mekke şehrinden Arafat Ovası'na çıkan Müslümanlar, burada kendi nefis muhasebelerini yapıp tövbe ediyorlar. Dualar ediliyor. İlk insan ve peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile Havva validemizin cennetten çıkartıldıktan sonra yer yüzünde buluştukları Cebeli Rahme de (rahmet tepesi) Arafat'ta bulunuyor

Arefe günü öğle ve ikindi namazını Arafat'ta kılan Müslümanlar, akşam güneşin batmasından sonra 13 kilometre aşağıda bulunan Müzdelife bölgesine otobüslerle iniyor. Bayram sabahına kadar da Müzdelife kalan hacı adayları Mina'daki Cemerat ismi verilen yerde temsili şeytan abidelerine taş atarak, tıraş olup, kurban kesip ihramdan çıkıyorlar

Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı yaklaşık 100 bin Türk hacı adayı için 43 derece sıcaklık olan Aradat'ta endüstriyel büyük klimalı, yüksek çadırlar kurdu.

Telviye günü olan 8. Zilhicce günü Arafat yoluna çıkan hacı adayları 9. Zilhicce Arefe gününü Arafat'da geçirecekler

Bu sene Arafat çadırlarında Türk hacılarına sünger yatak, yastık ve pike, kumanya da verildi.

İrfan Altıkardeş



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.