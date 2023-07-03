Hacıların yurda dönüşü sürüyor

Hac farizasını tamamlayan hacıların kutsal topraklardan dönüşleri devam ediyor. Hacıları, pasaport işlemlerin ardından İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nin kapısında aileleri ve yakınları tarafından karşılandı. Hacılar ile yakınları uzun süre kucaklaşarak sevinç gözyaşı döktü.

“Hacca gençken gidin”

Kutsal topraklardan dönen hacılardan İrfan Fırat, "Şükürler olsun hac farizamızı yaptık. Ülkemize döndüğümüz için de mutluyuz. Allah nasip ederse şimdi şükür namazımızı da kılacağız. Kazasız belasız yapıp geldik şükürler olsun. Gayet güzeldi. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Ama biraz sıcaktı. Burası da sıcakmış gittiğimiz. Ben iki defa Umre'ye gittim. Şimdi Allah nasip etti Hacca gittim. Hacca gitmek isteyenlere tavsiyem Rabbim de nasip ederse gençken gitmeleri. İbadetinizi daha iyi yaparsınız" dedi.

Hac dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından gözyaşları ile karşılanan Necmiye Elmaslı ise Hac'ta herkes için dualar ettiklerini ifade ederek, "Herkese dualarımızı yolladık. Vazifemizi yapıp Türkiye'ye döndük. Kızım, yeğenlerim, kardeşlerim karşıladı" dedi.

Hasibe Yalın ise hac ibadetlerinin çok güzel geçtiğini anlatarak, Allah'ın bu ibadeti herkese nasip etmesi temennisini bulundu.

Tuncer Cengiz



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