Hacire Akar ile başlayan HDP'ye tepki dalgası büyüyor

Ağustos ayında oğlunu teröristlerin elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan ve çocuğuna kavuşana kadar eylemini sürdüren Hacire Akar'ın oğluna kavuşmasının ardından umutlanan diğer aileler çocuklarını almak için HDP önüne akın etmeye başladı. Hacire Akar ile başlayan itiraz dalgası sonrasında çocukları dağa kaçırılan aileler gerçek muhatabın HDP olduğunu anlayınca eylem kararı aldı. Terör örgütünden korktukları için HDP'ye tepki göstermeyen aileler, Hacire Akar ile birlikte başlayan dalgaya destek vererek çocuklarına kavuşmak için korkularını yenip HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne akın etti.

Sosyal medyada gündem oldu

Çocuklarını almak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelere sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan da destek geldi. Sosyal medyada destek çalışması başlatan bir grup gönüllünün Twitter'da ‘Diyarbakırlıanneleresesver' başlığıyla başlattığı çalışma gündem oldu. Ailelere sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra siyasi partiler ve vatandaşlar da desteklerini sürdürüyor.