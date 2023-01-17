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Hacire Akar'dan HDP'ye Kürtçe beddua!

Hacire Akar'dan HDP'ye Kürtçe beddua!
Hacire Akar'dan HDP'ye Kürtçe beddua!

Diyarbakır’da HDP il başkanlığı önünde bölücü terör örgütü PKK’ya başkaldırıp oğlunu örgütün elinden kurtaran sembol isim Hacire Akar, oğlunu kaybetti. Anne Akar, “HDP’nin evi yıkılsın, kör olsun” dedi.

Hacire Akar’dan HDP’ye Kürtçe beddua! - Tıkla İzle

Dün gece saatlerinde merkez Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet Akar (24), kendini yaktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Akar, ekiplerin müdahalesiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi yanık bölümüne sevk edildi. Yüzde 90 vücudunda yanık oluşan Akar, tedavi altına alındı. Terörün pençesinden kurtarılan Akar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Başal

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