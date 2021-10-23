Haciz ve yakalama kayıtlı araçları parçalayan şahıs gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalıntı otoların parçalanması, haciz ve yakalamalı otoların parçalanarak veya çenç yapılarak yeniden trafiğe çıkartılmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Z.Ç. tarafından işletilen işyerlerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL tutarındaki haciz ve yakalama kayıtlı araçların parçalandığı tespit edildi. Z.Ç., ekiplerce gözaltına alınırken hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçu ile işlem başlatıldı.

Turan Bulut