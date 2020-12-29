HackZone Allianz Open Insurance'da kazanan startup'lar belli oldu

Allianz'ın startup'larla işbirliğini artırmak ve geliştirmek hedefiyle API'larını startup'lara açtığı HackZone Allianz Open Insurance programı tamamlandı. Startup'ların tasarım odaklı düşünme ve kodlama yaptıkları bir maraton programı olan etkinliğe 80 startup başvuruda bulundu. Startup'lara, her biri alanında uzman sigorta şirketinin çalışanları ve üst düzey yöneticilerinin yanı sıra şirketin girişim hızlandırma ve kurumsal inovasyon ortağı Hackquarters ekipleri tarafından 10 günlük eğitim ve 100 saati aşan mentorluk desteği verildi. Program kapsamında finale kalan startup'lar Allianz API'larını kullanarak çalışan ürün/hizmetlerin ilk versiyonlarını (MVP'lar) çıkardı. Geniş jüri ekibiyle birlikte yapılan değerlendirme sonucunda finale kalan startup'lar arasından, Bes Asistan 50 bin TL, B2 Metric 25 bin TL, Albert Health 25 bin TL ve F-Ray 10 bin TL ile ödüllendirildi.

“Sigortacılıkta inovasyonu ileri taşımaya odaklandık”

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, startup'larla şirketin iş birliğini artırmaya ve sigorta değer zincirinde inovasyona odaklandıklarını söyledi. Kırcı, “Programda daha önce sigorta sektöründe faaliyet göstermemiş startup'lar da yer aldı. Söz konusu startup'lar mentorluk görüşmeleri ve eğitimlerle kendi yetkinliklerini sigorta sektöründe de kullanabileceklerinin farkına vardılar. Etkinlik, sektörümüzde değer üretmek ve startup iş birliklerini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz programlardan biri. API'larını startup'larla paylaşan tek sigorta şirketiyiz. Şirket çalışanlarının girişimcilerle güçlü bir sinerji yakaladığı program sonunda ilerleyen startup'larla iş birliği yapmayı planlıyoruz” dedi.

Sigorta sektörünün startup'lar için büyük potansiyel taşıdığını vurgulayan Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Evren Ayorak şöyle konuştu: “Şirketimizin deneyimini startup'ların üretici fikirleri ile birleştirdiğimiz eşsiz bir deneyim oldu. Günümüz teknolojilerini üretici ve sonuç odaklı bakış açısı ile birleştirdiğimizde kısa sürede sektörde fark oluşturan çözümler üretebildiğimizi gördük. Sigortacılıkta ihtiyaç duyulan inovasyonu ileriye taşıma hedefiyle hayata geçirdiğimiz program, kullanıma sunacağımız yeni Allianz API'ları ile önümüzdeki dönemde de devam edecek. Amacımız, şirketimizin iş hedeflerini gerçekleştiren çözümler üretmenin ötesinde ülkemizde sigorta sektörüne hizmet edecek uygulanabilir ve fark oluşturan çözümlerin önünü açmak”.