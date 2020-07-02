Haczi işçiler engelledi

Edinilen bilgiye göre, Büyük Karıştıran beldesinde Uğurludere mevkisinde faaliyet gösteren küçük ev aletleri fabrikasına icra geldi. İcra memuru, avukat ve beraberinde güvenlik için çağrılan jandarma ekiplerinin kapıya geldiğini gören işçiler, haczi öğrenince kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Fabrikanın bahçe giriş kapısında toplanan işçiler, işyerlerine sahip çıktı. Açıklama yapan işçiler, “Emeğimiz var burada. İki hafta önce de geldiler. Patronlar bir kısım ödeme yapınca bir müddet gelmeyeceklerini söylemişlerdi. İki hafta geçti, yine aynı durumla karşılaştık. Rica minnet ek süre verilmesini istiyoruz. Yazıktır, günahtır” dedi.

İşçilerin ısrarı üzerine haciz işlemleri için 2 hafta süre verildi.

Müberra Çelebi