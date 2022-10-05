İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

'Hadi çocuklar okulunuza piyasa bize emanet' diyerek drift attı, polise yakalandı

'Hadi çocuklar okulunuza piyasa bize emanet' diyerek drift attı, polise yakalandı
'Hadi çocuklar okulunuza piyasa bize emanet' diyerek drift attı, polise yakalandı

Konya’da aracıyla trafiğe açık alanda drift yaptığı anları sosyal medyada “Hadi çocuklar okulunuza piyasa bize emanet” diyerek paylaşan kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Sürücüye toplamda 18 bin 250 TL para cezası kesilirken hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

'Hadi çocuklar okulunuza piyasa bize emanet' diyerek drift attı, polise yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, “Güvenli Trafik” ilkesi doğrultusunda aldığı ihbarlar üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformları üzerinden yaptığı "Haydi çocuklar okulunuza piyasa bize emanet" paylaşımıyla trafiğe açık alanda aracıyla drift atan trafik magandasını ve drift atan başka bir aday sürücüyü tespit etti.

İLGİLİ HABER
Konyadaki drift magandalarına 25 bin 598 lira ceza Konya'daki drift magandalarına 25 bin 598 lira ceza
İLGİLİ HABER
Yüksek cezalara rağmen drift terörü bitmiyor Yüksek cezalara rağmen drift terörü bitmiyor
İLGİLİ HABER
Drift gösterisi nefesleri kesti, heyecan dolu anlar FPV dron ile görüntülendi Drift gösterisi nefesleri kesti, heyecan dolu anlar FPV dron ile görüntülendi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.