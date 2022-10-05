'Hadi çocuklar okulunuza piyasa bize emanet' diyerek drift attı, polise yakalandı

Edinilen bilgiye göre, “Güvenli Trafik” ilkesi doğrultusunda aldığı ihbarlar üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformları üzerinden yaptığı "Haydi çocuklar okulunuza piyasa bize emanet" paylaşımıyla trafiğe açık alanda aracıyla drift atan trafik magandasını ve drift atan başka bir aday sürücüyü tespit etti.
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