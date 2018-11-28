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Hadımköy'de ayakkabı fabrikasında korkutan yangın

Hadımköy'de ayakkabı fabrikasında korkutan yangın
Hadımköy'de ayakkabı fabrikasında korkutan yangın

Arnavutköy-Hadımköy yolu üzerinde bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Hadımköy’de ayakkabı fabrikasında korkutan yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Arnavutköy-Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir ayakkabı fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün fabrikanın çatısını sararken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine Başakşehir, Çatalca, Arnavutköy, Beylikdüzü, Esenyurt ilçelerinde itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımıyla çatı katındaki yangın müdahalede bulundu.

Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikada maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangını çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Vedat Bayraktar
 

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