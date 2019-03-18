İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hadımköy'deki fabrika yangını 9 saattir devam ediyor

Hadımköy'deki fabrika yangını 9 saattir devam ediyor
Hadımköy'deki fabrika yangını 9 saattir devam ediyor

Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten fabrikada sabah saat 09.30 sıralarında başlayan yangın 9 saattir devam ediyor.

Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı bir fabrikada sabah saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Alevlere teslim olan fabrikada zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Patlamalar nedeniyle büyüyen alevler metrelerce yükseldi.

Yanan bölgenin üretim sahası dışında depo olarak da kullanılması nedeniyle uzun süredir yanan kimyasal maddeler halen tamamen söndürülemedi. Yangın yaklaşık 9 saattir devam ediyor.  

Serdal Altıntepe


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.