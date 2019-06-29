Hadımköy'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 09.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Organize Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunis Başaran (51) hakimiyetindeki 34 MGL 23 plakalı menteşe parçalarını taşıyan kamyon sanayi sitesi içerisinde seyir halindeyken karşı yönden gelen ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarında park halindeki vinçle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan kamyon daha sonra yan devrildi. Araç içerisinde kalan sürücü şoför mahallinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kamyon şoförü olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazanın olduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Kaza sebebiyle sanayi sitesi içerisinde gidiş geliş güzergahı olan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kamyondan yola savrulan menteşe parçalarının toplanması ve aracın çekiciyle kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Ufuk Kıvık