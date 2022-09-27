Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya Aksaray Karayolunun 80. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan Alaaddin Kılınç idaresindeki 23 ABP 138 plakalı Ford marka hafif ticari araç, aşırı hız sebebi ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüsü Alaaddin Kılınç ile araçta yolcu olarak bulunan Nurten Kılınç olay yerinde hayatını kaybederken, 3 yolcu da yaralandı.

Yasin Can

İLGİLİ HABER NASA'nın uzay aracı asteroit ile çarpıştı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.