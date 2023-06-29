İhlas Haber Ajansı

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Hafif ticari araç D100'de yan yattı: 5 yaralı

Hafif ticari araç D100'de yan yattı: 5 yaralı
Hafif ticari araç D100'de yan yattı: 5 yaralı

Bolu D100 karayolunda seyir halinde olan hafif ticari araç, Çaydurt mevkiinde kontrolden çıkması neticesinde refüje çarparak yan yattı. Kaza sebebiyle araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolunda Çaydurt mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bişar C. yönetimindeki 47 AAU 672 plakalı hafif ticari araç, Çaydurt mevkiinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan ve yaralanan 5 kişiye müdahale etti. Ambulansa alınan yaralılar, çevre hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Enes Özkan

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