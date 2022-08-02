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Hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
Hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde fıstık tarlasından dönen hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Gürkuyu kırsal Mahallesinde yaşandı. Mustafa B., 3 çocuğunu yanına alarak hafif ticari araçla fıstık bahçesine gitti. Bir süre bahçede çalışan şahıs ve çocukları, tekrar araca binip evlerine gitmek için yolda seyrettikleri sırada önlerine köpek çıktı. İddiaya göre köpeğe çarpmamak içi manevra yapan sürücü aracı devirdi. Kazada sürücüyle birlikte yaralanan 3 çocuğu, ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hüseyin Bozkurt

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