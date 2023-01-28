Hafif ticari araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Yıldızkaya idaresindeki 06 BY 1868 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçtaki yolculardan Fatih Yıldızkaya (39) yola savruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 39 yaşındaki Yıldızkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Ay



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