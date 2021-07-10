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Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bariyerlere saplandı: 5 yaralı

Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bariyerlere saplandı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bariyerlere saplandı: 5 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bariyerlere saplandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bariyerlere saplandı: 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu Hazar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.T. idaresindeki 01 AHC 744 plakalı Toyota marka otomobil ile N.Ç. yönetimindeki 06 AAP 474 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil bariyerlere saplanarak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Erkan Bay
 

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