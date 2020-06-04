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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı han yanı sokak girişinde meydana geldi. Kamuran K. (54) yönetimindeki 16 JYL 13 plakalı hafif ticari araç, Atatürk bulvarından gelen NurAli M'in kullandığı 16 NEL 01 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralının yardımına sürücü ve vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Seyfettin Aras

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