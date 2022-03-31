Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Kaza, Çamlıca Mahallesi Birlik Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak Ü. idaresindeki 26 AEB 552 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan C. idaresindeki 26 PE 686 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan Ramazan C., Firdevs Ceren C., Sabriye S., Saadet S., Müzeyyen E. ve Baturay S., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ali Furkan Çetiner



