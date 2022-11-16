Hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Kahta Sanayi Sitesi Kavşağında Ali Ekber Güler (52), idaresindeki 34 VG 2875 plakalı hafif ticari araç ile Muhammed Yaşlı (26), idaresindeki 02 FD 662 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Muhammed Yaşlı ile araçta bulunan Berat Gazi Yıldız (5), yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cihan Kizir

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