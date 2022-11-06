Hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, D-140 Karayolu Kazancı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 72 ABD 501 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile O.A. hakimiyetindeki 54 YZ 099 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan E.D., ve Z.D. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Ali Yıldırım



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