İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı

Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı
Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı

Antalya’nın Kepez ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada, hafif ticari aracın motorunun yerinden çıkıp metrelerce sürüklendiği görüldü.

Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı - Tıkla İzle

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi Şehit Bülent Alkan Caddesi ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Varsak istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Ramazan E. idaresindeki 07 BDS 31 plakalı hafif ticari araç, İstiklal Caddesi'nden karşı yöne geçen Muhittin A. yönetimindeki 07 ANB 466 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, ardından ağaca çarptı. Hafif ticari araç ise motoru yerinden çıktıktan sonra yan yatıp sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan ve ön bölümü yanan otomobildeki sürücü Muhittin A. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen yolcu, itfaiye ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan E., Zafer K., Muhammet Fırat B. ve otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yakındaki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası polis caddeyi araç trafiğine kapattı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

İsa Akar - Ertuğrul Gün - Gazi Taş

İLGİLİ HABER
Aksarayda 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İLGİLİ HABER
Minibüsle tır çarpıştı: 1 yaralı Minibüsle tır çarpıştı: 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Hatayda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Hatay’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.