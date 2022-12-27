Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi Şehit Bülent Alkan Caddesi ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Varsak istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Ramazan E. idaresindeki 07 BDS 31 plakalı hafif ticari araç, İstiklal Caddesi'nden karşı yöne geçen Muhittin A. yönetimindeki 07 ANB 466 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, ardından ağaca çarptı. Hafif ticari araç ise motoru yerinden çıktıktan sonra yan yatıp sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan ve ön bölümü yanan otomobildeki sürücü Muhittin A. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen yolcu, itfaiye ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan E., Zafer K., Muhammet Fırat B. ve otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yakındaki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası polis caddeyi araç trafiğine kapattı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

İsa Akar - Ertuğrul Gün - Gazi Taş

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