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Hafif ticari araç istinat duvarına çaptı: 1 yaralı

Hafif ticari araç istinat duvarına çaptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç istinat duvarına çaptı: 1 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç istinat duvarına çarptı. Kazada duvardan kopan parçanın üzerine düştüğü yaya yaralandı.

Kaza, 09.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eşref Bitlis caddesi üzerinde seyir halinde olan M. Ç. idaresindeki 44 ACG 596 plaka hafif ticari araç sürücünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle duvardan kopan parçanın üzerine düştüğü kaldırımda yürüyen yaya M.A.B. (37) yaralandı.

Hasan Eryılmaz

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