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Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Eski Hisar Mahallesi 9525 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadriye Kurşun'un kullandığı 07 LN 575 plakalı hafif ticari araç, Hisar Mezarlığı istikametine gitmekte olan Kubilay Karakoyun'un kullandığı 34 NL 0491 plakalı motosiklet ile çarpışması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Kubilay Karakoyun ile motosiklette yolcu olarak bulunan Kardelen Kandemir yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arif Kaplan

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