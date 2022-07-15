Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı

Olay, Samsun'un Terme ilçesi eski otogar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu üzerinde seyir etmekte olan Sedat A. İdaresindeki 34 ESE 367 plakalı otomobile, aynı istikamette hareket eden 52 ACE 744 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar yol kenarındaki galeriye ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, otomobilde bulunan Gizem İ. ise yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmail Can Çam

