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Hafif ticari araç patpata çarptı: 4 yaralı

Hafif ticari araç patpata çarptı: 4 yaralı
Hafif ticari araç patpata çarptı: 4 yaralı

 Bartın’da meydana gelen kazada hafif ticari aracın, patpat olarak tabir edilen tarım aracına arkadan çarpması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç patpata çarptı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Bartın - Karabük kara yolunun Terkehaliller Köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre 34 DH 991 plakalı hafif ticari aracın patpat olarak tabir edilen tarım aracına arkadan çarpması sonucu patpatta bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk 2 kişi ile çarpışmanın şiddeti ile papattan yola savrulan 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bülent Bostancı
 

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