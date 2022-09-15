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Hafif ticari araç polis ve zabıta araçlarına çarptı

Hafif ticari araç polis ve zabıta araçlarına çarptı
Hafif ticari araç polis ve zabıta araçlarına çarptı

Samsun’da bir hafif ticari araç, resmi polis otosuna ve zabıta minibüsüne çarparak aynalarına zarar verdi.

Hafif ticari araç polis ve zabıta araçlarına çarptı - Tıkla İzle

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi ile Osmaniye Caddesi kesişiminde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre A. idaresindeki 55 ASZ 82 plakalı hafif ticari araç, önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için sürücü direksiyonu kırınca Cumhuriyet Caddesi Atatürk Anıtı önünde park halindeki resmi polis otosuna ve zabıta minibüsünün aynalarına çarptı. Kazada 55 A 7536 plakalı polis otosunun aynası zarar görürken, 55 AG 668 plakalı zabıta minibüsünün ise aynası tamamen kırıldı.

Önüne çıkan otomobile vurmamak için yolun kenarında bulunan resmi araçların aynasına çarpmak zorunda kaldığını ifade eden sürücü Emre A., “Ben güzergahımda gidiyordum. Önümden bir araç orantısız geçiş yapınca alanım kalmadı. Aynalarına çarpmak zorunda kaldım. Kazada çok şükür yaralı yok. Benim ve diğer iki resmi aracın aynaları kırıldı” dedi.

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri tutanak tuttu.

Erdi Demür

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