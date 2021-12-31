Hafif ticari araç şarampole uçtu, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Karşıyaka Mahallesi'nde yeniyila saatler kala meydana geldi. B.M.Y yönetimindeki 58 TU 127 plakalı Citroen marka hafif ticari araç virajı alamayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobilde bulunan sürücü B.M.Y ve araçta bulunan A.Y.S ve A.K yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı

Mustafa Koçyiğit