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Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum’da hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keramettin A. yönetimindeki 19 KN 816 plakalı otomobil, Gani D. yönetimindeki 19 ABR 020 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından araçta sıkışan bir kişi Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhammed Muttalip Yalçın

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