Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

Kaza, Tosya ilçesi Tosya Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada aracın çarptığı yaya yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Sedat Ağacıkoğlu

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