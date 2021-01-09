İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafif ticari aracın tıra ok gibi saplandığı anlar kamerada

Hafif ticari aracın tıra ok gibi saplandığı anlar kamerada
Hafif ticari aracın tıra ok gibi saplandığı anlar kamerada

Tekirdağ'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Aracın tıra ok gibi saplanması ise anbean kameraya yansıdı.

Hafif ticari aracın tıra ok gibi saplandığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Tekirdağ-İstanbul yolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T. idaresindeki 52 EC 244 plakalı hafif ticari araç, yolda hızlı bir şekilde seyir halindeyken, önünde seyreden A.K. idaresindeki 34 GG 3722 plakalı tıra arkadan daldı. Çarpma sonucunda hafif ticari araç, bir süre sürüklendi. Meydana gelen feci kaza sonucunda tıra ok gibi saplanan hafif ticari aracın sürücüsü Y.T. ağır bir şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı NKÜ Hastanesi'ne sevk etti. Ağır yaralanan Y.T. burada tedavi altına alınırken, polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kaza cevrede bulunan MOBESE kameralarına yansırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil Dağ

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.