Hafif ticari aracın tıra ok gibi saplandığı anlar kamerada

Kaza, Tekirdağ-İstanbul yolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T. idaresindeki 52 EC 244 plakalı hafif ticari araç, yolda hızlı bir şekilde seyir halindeyken, önünde seyreden A.K. idaresindeki 34 GG 3722 plakalı tıra arkadan daldı. Çarpma sonucunda hafif ticari araç, bir süre sürüklendi. Meydana gelen feci kaza sonucunda tıra ok gibi saplanan hafif ticari aracın sürücüsü Y.T. ağır bir şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı NKÜ Hastanesi'ne sevk etti. Ağır yaralanan Y.T. burada tedavi altına alınırken, polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kaza cevrede bulunan MOBESE kameralarına yansırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil Dağ