Hafif ticari araçla çarpışan minibüs devrildi: 5 yaralı

Kaza, saat 19.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet T. idaresindeki 35 NLP 08 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Hasan Ç. yönetimindeki 44 AK 625 plakalı Hyundai marka minibüs Şahbaz sokak içerisinde çarpıştı

Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola savrulurken, kazada minibüste yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 4 kişi ile birlikte hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz

