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Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’nin Çameli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Çameli - Fethiye karayolu Yumrutaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çameli'nden Denizli istikametine seyir halinde olan Mehmet Ö. idaresindeki 35 AF 9417 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Saygın A. yönetimindeki 20 AFB 783 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonrası yoldan çıkan 35 AF 9417 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Ö. ve yolcu konumunda bulunan İsa Dal ile ticari araç sürücüsü Saygın A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şarampole yuvarlanan araçtaki Mehmet Ö. ve İsa Dal'ı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolcu konumunda bulunan İsa Dal hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Semih Can Yılmaz

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