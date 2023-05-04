Hafif ticari araçla elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ölü

Kaza, Anamur'un Yıldırım Beyazıt Mahallesi D-400 karayolu Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. E.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, Antalya istikametine seyir halindeyken bulvar üzerinde Ayyıldız kavşağına geldiğinde, Cahit Aslan Caddesi'nden gelen elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan Sertan Çetin ve Ali Ateş, yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapıp yaralıları, Anamur Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çetin ve Ateş kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenazeler hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ali Tandoğan

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