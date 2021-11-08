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Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye istikametinden ilçe merkezine seyreden Osman S. idaresindeki 01 V 5366 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen Kazım Türkdal idaresindeki 80 ADA 143 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yol kenarına savrulurken, motosiklet sürücüsü Kazım Türkdal ağır şekilde yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kazım Türkdal, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kazım Türkdal hastanede hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merden İslah
 

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