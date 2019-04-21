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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Milas-Bodrum karayolunda sürücüleri henüz tespit edilemeyen 09 EB 506 plakalı hafif ticari araçla, 34 RP 1933 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken olay yerinde hayatını kaybeden Ahmet Baltacı'nın cesedi, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan Kenan Süha Bayram, Hatice Baltacı, Aydın Baltacı, Ahmet Özmen ambulanslarla Milas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Hatice Baltacı'nın hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Tosun - Murat Yalçın

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