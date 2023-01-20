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Hafif ticari araçlar çarpıştı; 2 yaralı

Hafif ticari araçlar çarpıştı; 2 yaralı
Hafif ticari araçlar çarpıştı; 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada 2 hafif ticari araç çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi 1. Yunus Emre caddesi üzerinde meydana geldi. Yunusemre caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Yusuf Talha B.(18) yönetimindeki 16 AAY 219 plakalı hafif ticari araç, Müjdeler Sokaktan çıkış yapan Sürücü Sadık D.(24) yönetimindeki 16 KMS 13 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonucu 16 AAY 219 plakalı araç bulunan yolcular Nazlı Y.(33) ve Şaziye A.(47) yaralandı.

Salih Bilal Aslan

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