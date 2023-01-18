İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hafif ticari otomobil ağaçların arasına daldı: 1 yaralı

Hafif ticari otomobil ağaçların arasına daldı: 1 yaralı
Hafif ticari otomobil ağaçların arasına daldı: 1 yaralı

Kocaeli’de kontrolden çıkan hafif ticari otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması neticesinde meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Hafif ticari otomobil ağaçların arasına daldı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay İzmit ilçesi, Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç idaresindeki 41 PE 792 plakalı hafif ticari otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan ağaçlara, ardından da duvara çarparak durabildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralanan sürücü M.Ç'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kullanılamaz hale gelen hafif ticari otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik - Ardacan Uzun
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.