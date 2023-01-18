Hafif ticari otomobil ağaçların arasına daldı: 1 yaralı

Olay İzmit ilçesi, Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç idaresindeki 41 PE 792 plakalı hafif ticari otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan ağaçlara, ardından da duvara çarparak durabildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralanan sürücü M.Ç'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kullanılamaz hale gelen hafif ticari otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik - Ardacan Uzun



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