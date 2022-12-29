Hafriyat kamyonu otomobili hurdaya çevirdi

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 10'uncu kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. idaresindeki 06 CZK 753 plakalı hafriyat kamyonu, kavşaktan dönmeye çalışan Rasim Y. idaresindeki 40 AB 559 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan otomobil, Yusuf T. yönetimindeki 06 JPG 95O plakalı araca çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasan Ay



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