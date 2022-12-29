İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hafriyat kamyonu otomobili hurdaya çevirdi

Hafriyat kamyonu otomobili hurdaya çevirdi
Hafriyat kamyonu otomobili hurdaya çevirdi

Kırıkkale'de hafriyat kamyonunun kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hafriyat kamyonu otomobili hurdaya çevirdi - Tıkla İzle

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 10'uncu kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. idaresindeki 06 CZK 753 plakalı hafriyat kamyonu, kavşaktan dönmeye çalışan Rasim Y. idaresindeki 40 AB 559 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan otomobil, Yusuf T. yönetimindeki 06 JPG 95O plakalı araca çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasan Ay
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.