Hafriyat kamyonu refüjü aşıp ters yöne girdi

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Çekmeköy istikametinden Şile istikametine giden Hıdır Kaya yönetimindeki 34 UV 9865 plakalı harfiyat kamyonu yoğun yağış nedeniyle ve yolun kayganlaşması ile direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü aştı. Karşı yönde ters dönen kamyon güçlükle durdu.O sırada başka aracın geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Ömerli istikametinden Çekmeköy istikametine seyir halinde olan Mahmut Çay 34 FM 517 plakalı hafriyat kamyonu arkadaşına yardım etmek için durduğu sırada yine Şile istikametinden Çekmeköy istikametine seyir halinde olan 34 HF 3661 plakalı Selim Kaplan yönetimindeki araç park halindeki kamyona çarptı.Kazada yaralanan harfiyat kamyon şoförü Hıdır Kaya ve Selim Kaplan çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yol, kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapandı.

Halit Arslan

