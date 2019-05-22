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Hafriyat kamyonunun lastiğinin seyir halindeyken boma gibi patlaması kamerada

Hafriyat kamyonunun lastiğinin seyir halindeyken boma gibi patlaması kamerada
Hafriyat kamyonunun lastiğinin seyir halindeyken boma gibi patlaması kamerada

Pendik'te seyir halinde giden hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı. Trafikte sürücüler korku dolu anlar yaşanırken, patlama anı bir araç kamerasının kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hafriyat kamyonunun lastiğinin seyir halindeyken boma gibi patlaması kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz hafta Pendik'te meydana geldi. Karayolunda ilerleyen hafriyat kamyonunun lastiği henüz bilinnmeyen bir nedenden dolayı bomba gibi patladı.

Patlamanın etkisiyle lastik ve aracın çamurlukları etrafa uçuşurken, çevrede toz dumana karıştı. Bu sırada yoldan geçen sürücüler patlama sesiyle büyük korku yaşadı. Sürücüler toz bulutunun arasında kalırken,korku dolu o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hızlı bir şekilde ilerleyen kamyonun lastiği büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası lastik ve aracın çamurluklar etrafa uçuyor. Patlama sonrası sürücüler toz bulutunun arasında kalıyor.  

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