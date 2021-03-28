Hafta sonu olmasaydı facia yaşanabilirdi

Olay, Sandıklı ilçesi Ece Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın en alt katında hizmet veren özel tıp merkezinde meydana geldi. Hafta sonu tatili nedeniyle hastanede kimse bulunmazken, yangını çevredeki alışveriş merkezi çalışanları fark etti. Durumu önce Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polise haber veren alışveriş merkezi çalışanları ardından yangın tüpleri ile olaya müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hastanenin giriş katında başlayan yangına müdahale ederken, içeri girmek için otomatik sistemli kepengi kırmak için uzun süre uğraş verdi. Bu sırada bir itfaiye eri elinden yaralanarak ambulansta tedavi edildi. Hastanenin giriş katını saran yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik soğutma çalışması ile söndürüldü.

“Camlar kırıldıktan sonra bir anda alevler yükselmeye başladı”

Olaya müdahale eden alışveriş merkezi çalışanı Süleyman Kasal, tıp merkezinden dumanların çıktığını fark eder etmez yangın tüpleri ile olaya müdahale ettiklerini belirterek, “Siyah dumanlar çıkmaya başladı. Sonra camlar kırıldı. İşyerimizden yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştık. İtfaiye ve polis ekiplerini aradık. Camlar kırıldıktan sonra bir anda alevler yükselmeye başladı. Yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştık. Sonra itfaiye ekipleri geldi” dedi.

Polis ekiplerinin uyarmasına rağmen hastane yangınını görüntülemek isteyen vatandaşların ise sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangından cep telefonları ile görüntü almaya çalışmaları dikkatlerden kaçmadı.

Ali Bayar

